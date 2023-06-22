الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"معًا نحو الرجاء".. تقييم السنة الرعوية للكنيسة اللاتينية بمصر

كنيسة
كنيسة

اجتمعت الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الخميس 22 يونيو، حول راعيها الأول  المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه، المونسينيور أنطوان، وأعضاء مجلس المشورة.

 شارك في اللقاء المنعقد اليوم، ممثلين الرعايا، والكنائس، والمزارات اللاتينية، واتحادي الرهبانيات النسائية، والرجالية، والحركات الكنيسة والشباب، والمؤسسات الكنسية المختلفة على مستوي القطر المصري، لعيش يوم على الطريقة السينودسية، لتقييم السنة الرعوية، وتقديم توصيات للمشروع الرعوي الجديد.

وكان قد ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية مار جرجس، بالأقصر.

 وعبر الأنبا عمانوئيل عن امتنانه لجميع المجهودات المبذولة، قبيل هذا الاحتفال. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين راعي الإيبارشية، وشعب الكنيسة.

اقباط الكاثوليك الأنبا عمانوئيل عيا الاول الأقصر الادمان الاحتفال اقباط الانبا عمانوئيل عياد القمص أثناسيوس حنين القمص اثناسيوس إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك المطران كلاوديو لوراتي

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