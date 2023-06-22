الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يبحث مع وفد “كوفببك” الكويتية فرص زيادة استثمارات الشركة بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والذى ضم طارق إبراهيم مدير منطقة أفريقيا وأوروبا ومحمد السرحان المدير الإقليمى لكوفبيك مصر.

وتناول اللقاء أنشطة “كوفبيك” فى منطقة خليج الزيت ورأس كنايس وفرص زيادة استثماراتها بمصر، خاصة بعد نجاحها مع الشركاء بشركة بتروجلف فى تحقيق قفزة فى  المعدلات الإنتاجية بامتياز جيسوم بخليج الزيت فى خليج السويس.

وأكد “الملا” على أهمية النجاح الذى تحقق بمنطقة “جيسوم” والذى يوضح امتلاك مصر للعديد من الفرص المتميزة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية سواء من المناطق الجديدة أو الحقول المتقادمة، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية واضحة تهيأ كافة التسهيلات اللازمة لتوسع أنشطة البحث والاستكشاف ومن ثم زيادة إنتاج الثروة البترولية .

وأشاد وزير البترول، بجهود “كوفبيك” كذراع تنفيذى لأنشطة مؤسسة البترول الكويتية خارجياً، وحرصها على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها بمصر فى ظل ما يربط الجانبين المصرى والكويتى والهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية من روابط وعلاقات تاريخية وتعاون مشترك.

ومن جانبه أكد طارق إبراهيم، على حرص الشركة الكويتية على أن تكون شريكاً فى قصص النجاح التى تحققها مصر فى مختلف الأنشطة ، لاسيما بعد مشاركتها فى مضاعفة الإنتاج من حقل جيسوم من 9 آلاف إلى 18 ألف برميل يومياً.

وأشار “إبراهيم” إلى أن دراسة الشركة زيادة استثماراتها فى مصر بعد المردود الإيجابى الذى حققته مشاركتها بنسبة 40% فى حقل جيسوم و25% فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية مع شركتى شل وتوتال، وكذلك فى ظل الدعم الجاد والواضح من وزارة البترول والذى يمنح الاستثمارات ثقة ودعماً وينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى.

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