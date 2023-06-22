مصرع طالبة صدمتها سيارة طائشة بأكتوبر

شهدت منطقة السادس من أكتوبر مصرع طالبة إثر اصطدام سيارة مسرعة بها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق العام بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة في منتصف العقد الثاني عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة قيادة محاسب في العقد الثالث من عمره ما تسبب في وفاتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.