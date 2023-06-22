الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. سامح حسين: المسرح والفن من الأمور المهمة جدًا

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

قال الفنان سامح حسين إن المسرح والفن من الأمور الهامة جدا، وعملت فى مسرح الدولة عبر سنين طويلة، وهناك مشكلات سهل حلها كتوفير الحجز  للمسرحيات عبر الإنترنت " أون لاين" بدلا من الذهاب لحجز التذاكر بالمسرح.

أضاف حسين خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مسرحيات كثيرة لا يتم تصويرها رغم عرضها، منوها إلى أن عدد المسارح قليل جدا، ومنها مسارح معطلة بحجة الحماية المدنية.

أشار إلى أنه ليس لدينا بالمسرح قسم الدعايا، إلا لو الفنان قام بالصرف على الدعاية بنفسه، مضيفًا:" لما بنسافر أي محافظة مفترض أن هناك بدلات للممثلين،  كبدلات للإقامة وغيرها مفترض صرفها قبل السفر، لكن ما يحدث أننا نحصل عليها بعد العودة من السفر، وقد يضطر الفنان أن يستدين حتي يسافر.

من جهتها، أوصت المقرر المساعد  للمحور المجتمعي بالحوار الوطني هانيا الشلقامي، بضرورة أن تكون الدولة حاضنة وراعية للحرية الثقافية وليست طاردة لها.

الفنان سامح حسين الإنترنت اون لاين مستقبل الثقافة المسارح الحماية المدنية

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