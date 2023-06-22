كأس الرابطة: محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المصرى للقاء فيوتشر

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تطورات الأوضاع بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى ببرج العرب استعدادا للقاء فيوتشر المرتقب بالدور قبل النهائى لبطولة كاس الرابطة.

واطمأن المحافظ خلال اتصالة الهاتفى بالمدير الفنى للفريق د.ميمى عبد الرازق واللاعبين على أوضاع الفريق والحالة الفنية والمعنوية للاعبيه مشيرًا إلى تطلع الآلاف من مشجعى واعضاء المصرى ببورسعيد لتقديم عرض جيد والظهور بشكل مشرف خلال اللقاء الذى سيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من جانب مشجعى ونقاد الكرة المصرية، مشيدًا بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يقدمة كامل أبو علي رئيس النادي المصري الذي لا يدخل اي جهد في توفير متطلبات الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة.

جدد اللواء عادل الغضبان دعمه المستمر لمجلس ادارة النادى برئاسة كامل أبو على مقدمة الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التي يقومون بها ومتابعتهم الدورية للاعمال الانشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبى المصرى بالمرحلة المقبلة للانتهاء من جميع اعماله طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

وطالب محافظ بورسعيد الآلاف من مشجعى الفريق المساندين للاعبيه باستاد برج العرب خلال اللقاء بالتمسك بسلوكهم الحضارى المعتاد فى مثل هذه اللقاءات المهمة والتاكيد مجددا على التزامهم بالروح الرياضية العالية ودعمهم المخلص لفريقهم ولاعبيه وجهازهم الفنى طوال اللقاء.