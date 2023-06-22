رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى

دخل نادى الإسماعيلى النفق المظلم بعد اعتذار اللواء أبوبكر الحديدي وباقى أعضاء اللجنة المؤقتة التى تم تعيينها من قبل وزير الشباب لإدارة شؤون النادي بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

وأعلن رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، مساء الخميس، عن تقديم استقالته من منصبه مع الأعضاء: إسماعيل حفني والدكتور نصر فشير والدكتورة هناء شبيب؛ احترامًا لصدور حكم محكمة مجلس الدولة في 27 مايو الماضي، بعدم قانونية تعيينهم لمخالفته قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي التي تنص على أن يتولي المدير التنفيذي والمالي والنشاط الرياضي المهام بعد رحيل مجلس يحيى الكومي المستقيل للقيام بتسيير الأعمال، لحين دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شرعية.

كان محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، والطاهر الشافعي ومحمد إبراهيم فيالي وحمادة أبوالطاهر أعلنوا قبل ساعات استقالتهم من النادي على خلفية وصول صيغة تنفيذ حكم إلغاء تعيينهم من محكمة مجلس الدولة للجهة الإدارية بالإسماعيلية ليضرب الفراغ الإداري قلعة الدراويش في مقتل.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لإبعاد لاعبيه عما يحدث داخل النادى؛ بهدف التركيز فيما تبقى من مباريات فى الدورى الممتاز؛ حتى يحافظ الفريق على نتائجة الجيدة والاستمرار فى المنطقة الدافئة بعد أن كان متذيلاً جدول مسابقة الدوري الممتاز فى الدور الأول.