ضربة جديدة.. الولايات المتحدة ترفض توثيق العلامة التجارية لـ"هاري وميجان"

تلقى هاري وميجان (دوق ودوقة ساسكس) ضربة جديدة بعد رفض المسؤولين الأمريكيين توثيق علامتهم التجارية بعد فسخ منصة (Spotify) الإذاعية تعاقدها مع الثنائي الملكي بقيمة 20 مليون دولار.

ضربة كبرى لهاري وميجان

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد تم رفض طلب الزوجين للحصول على الحقوق الحصرية لـ "النماذج الأصلية"، الاسم الذي اختارته ميجان للبودكاست الخاص بهم - من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة بسبب "احتمال حدوث ارتباك" مع علامة تجارية موجودة.

وتابعت الصحيفة أن الثنائي الملكي سعوا إلى الاستخدام الحصري للاسم في فئات مثل "التسجيلات الصوتية والبودكاست القابلة للتنزيل" لأي شيء يتعلق بـ"المعاملة الثقافية للمرأة والقوالب النمطية التي تواجه المرأة".

وأضافت أنه تم رفض طلب دوق ودوقة ساسكس، بسبب علامة تجارية حالية من قبل شركة Arizonian Archetypes LLC التي سعت للاستخدام الحصري في 2015 لسلسلة من الكتب والمقالات حول "التغذية واللياقة البدنية وتحسين الذات النفسية" والمزيد.

وتقدمت محامية الزوجين مارجوري ويتر نورمان، من شركة Willkie، Farr & Gallagher في لوس أنجلوس، بطلب لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتطوير تطبيق النماذج الأصلية.

وتظهر السجلات أن كلاهما فشل في التوقيع على طلبهما الخاص إلى الهيئة التنظيمية.

ارتكبت ميجان نفس الخطأ العام الماضي عندما تقدمت بطلب لإعادة تنشيط العلامة التجارية "The Tig" - الاسم الذي فضلته لمدونة أسلوب الحياة التي كتبتها قبل الزواج من هاري، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن عدم تجديد نماذج البودكاست في سبوتيفي للموسم الثاني حيث تبدأ شركة الصوت في إجراء تغييرات وتجديد إنتاجها.

وأصدر عملاق البث وشركة "آرتشيويل أوديو"، للإنتاج الصوتي لشركة ساسكس بيانًا مشتركًا هذا الشهر قائلاً إنهما "اتفقا بشكل متبادل على الانفصال ويفخران بالسلسلة التي صنعناها معًا".

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ميجان وهاري وقعا صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) مع سبوتيفي للمشروع في أواخر عام 2020، لكن المطلعين المقربين من عملاق الصوت يزعمون أن الزوجين الملكيين لم يستوفيا معيار الإنتاجية المطلوب لتلقي التعويض الكامل.

جاء إلغاء العرض بعد أن زعمت مصادر مقربة من دوق ودوقة ساسكس أن الزوجين سيتوقفان عن إنتاج أفلام وثائقية لصالح منصة نيتفليكس، ونشر المذكرات والجلوس لإجراء المقابلات التي تهاجم العائلة المالكة، حيث لم يتبق لهم "أي شيء ليقولوه".