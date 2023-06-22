الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمال بيومى: فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة فى مصر

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إنه تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بالقوة والتنوع، حيث تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نموا مطردا في الآونة الأخيرة.

وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعتبر فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4.5 مليار يورو في العام 2020، وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والتشييد.

وأوضح أنه فرنسا تلعب دورا هاما في دعم التجارة المصرية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 2.3 مليار يورو في العام 2010 إلى 3.3 مليار يورو في العام 2019، ويتميز هذا التبادل بالتنوع والاعتماد المتبادل على الصادرات والواردات ويعزى نجاح العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى العديد من العوامل، منها الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزام فرنسا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وكذلك إصلاحات الاقتصاد المصري التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الاستثمار في مصر.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في النمو والتطور في المستقبل القريب، حيث يتميز البلدان بالتزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتشير الإحصاءات إلى أن فرنسا تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الصناعية إلى مصر، حيث تتميز الصادرات الفرنسية إلى مصر بالتنوع والجودة العالية، وتشمل قطاعات متعددة مثل السيارات والطائرات والأجهزة الطبية والآلات والمعدات.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تلعب فرنسا دورا هاما في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات، من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريبي للشركات المصرية والمؤسسات الحكومية.

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