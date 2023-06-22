سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن إدانة سلطنة عمان، واستنكارها الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على عدد من القرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ، اليوم الخميس، تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي، وإنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل"، مقدمة التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.