تامر حسنى "خارق للعادة" فى الإعلان الدعائى لفيلم "تاج"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «تاج» البرومو الرسمى للفيلم المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك بحميع دور العرض.

وظهر خلال البرومو تامر حسنى وهو شخص عادى لكنه يتحول بالصدفة إلى شخص خارق بطريقة كوميدية.

العمل رصدت له ميزانية ضخمة للغاية بسبب أعمال الجرافيك المكلفة التى تظهر بشكل كبير للغاية خلال العمل، خاصة أن هذا الفيلم هو أول الأعمال من نوعية «الخارقين» فى مصر، ما يجعل العمل منذ المشهد الأول مبنيًا على مؤثرات وتفاصيل مختلفة فى صورته، وقد تمت الاستعانة بأجهزة متطورة للغاية لمونتاج المشاهد، خاصة أن الفيلم يتناول مشاهد يطير فيها تامر حسنى ويقوم بحمل أشياء ثقيلة للغاية، ولعل أبرزها «الأتوبيس» الذى يظهر فى البوستر الدعائى للعمل، وهذا ما يظهر فيه طوال العمل.

فيلم «تاج» من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و«البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن «توتا» وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و«تاج» بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و«مستر إكس» بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب.