الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير كرارة وأبطال "البعبع" ضيوف "معكم منى الشاذلى" فى عيد الأضحى

كرارة
كرارة

يحل النجم أمير كرارة ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلى»، فى عيد الأضحى المبارك، يومى الأربعاء والخميس المقبلين، على قناة cbc.

وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه «البعبع» الذى يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التى يخوضها بتقديم عمل كوميدى لأول مرة فى مسيرته.

ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال «البعبع» محمد عبدالرحمن «توتا» ومحمد أنور والطفلان جان رامز وتيا، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التى واجهتهما فى كواليس تصوير «البعبع»، والمقالب التى تعرضا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التى أدياها داخل أحداث الفيلم.

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعابًا تليفزيونية وتحديات بين أبطال «البعبع»، فى جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغانى بأصواتهم.

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