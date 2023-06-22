الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد "بيت مصر" في باريس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، موقع بناء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، للاطلاع على آخر المُستجدات في هذا المشروع.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع «بيت مصر» بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، برفقة الدكتور نور السبكي، المستشار الثقافي بباريس، و«يرتزون فليبو» مدير مشروع بيت مصر، ورئيس شركة فانسي الشركة المُنفذة لعملية إنشاء بيت مصر، وممثلي إدارة المدينة الدولية الجامعية بباريس.

خلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى بيت مصر لمتابعة عملية تنفيذ المبنى لتسكين الطلاب المصريين الدارسين بفرنسا، حيث استمع إلى شرح من مدير المشروع حول آخر مستجدات عملية الإنشاء، والتشطيبات الداخلية للمبنى.

كما اطلع الوزير على المستلزمات الواجب توافرها للبيت قبل التشغيل من أجهزة حاسب آلي، ومفروشات للغرف، وأدوات تنظيف وآلات موسيقية لغرفة الموسيقى، وأجهزة رياضية لصالة الألعاب الرياضية، وأدوات مكتبية.

واطمأن الدكتور أيمن عاشور، على تشطيب القاعة متعددة الأغراض، والبالغ مساحتها 200 متر مربع؛ بهدف إقامة الأنشطة الثقافية المختلفة من ندوات، ومؤتمرات، ومعارض فنية، وحفلات موسيقية، تعكس الثقافة والهوية المصرية في العاصمة الفرنسية بباريس بين الطلاب القاطنين بالمدينة الدولية الجامعية البالغ عددهم 8000 طالب من حوالي 100 جنسية مختلفة.

كما استمع إلى شرح من المهندس المصمم للمشروع والمكتب الهندسي الفرنسي للإنشاءات حول تصميم الحديقة الخارجية للمبنى.

كما تفقد برفقة مدير المشروع ومهندسي التنفيذ ومدير شركة فانسي المنفذة للمشروع الإنشاءات والتصاميم للحديقة الداخلية للمبنى، والتي تتوسط المبنى وتضفي شكلًا جماليًا رائعًا عليه، واطمأن سيادته على عملية عزل سقف الدور الأول للمبنى الموجود به الحديقة، كما أكدت الشركة المنفذة بأن النباتات المزروعة بالحديقة هي نباتات دائمة الخضرة، ولا تحتاج إلى مياه ري كثيرة.

وتفقد الوزير بعض غرف الطلاب؛ لمتابعة عملية التشطيبات الداخلية ولاسيما عملية طلاء حوائط الغرف، واستخدام أجود أنواع الدهانات لتكون أكثر استدامة دون الحاجة إلى أعمال صيانة متكررة.

وفي ختام زيارته، قدم أيمن عاشور، الشكر لجميع العاملين بالمبنى من عمال ومهندسين على الجهد المبذول لتنفيذ مبنى "بيت مصر" بشكل يليق بسمعة مصر الدولية والمعمارية.

جدير بالذكر أن «بيت مصر» يهدف إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس، ويتميز بالطابع المصري داخل العاصمة الفرنسية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي، ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين الجانبين المصري والفرنسي.

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التشغيل التشطيب البحث العلمي الثقافة والهوية المصرية الثقافة والهوية

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير محيط محطة "سكة حديد رمسيس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزمُ الشعوب دون طلقة رصاص ؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية