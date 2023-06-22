الحوار الوطني.. "الاتحاد" يطالب بقانون يصنف العنف الأسري كـ"جريمة مخلة للشرف"

قال هيكل الراوي، ممثل حزب الاتحاد بالحوار الوطني، إن الأسرة هي نواة المجتمع، وبذلت الدولة العديد من الجهود لمناهضة العنف من خلال إقرار قانون لتجريم ختام الإناث، بجانب إطلاق استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأوصى بضرورة إنشاء منظمة لتعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بكافة صورة، ووضع قانون لتجريم العنف الأسري وجعله جريمة مخلة للشرف، وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري لوضع إجراءات وقائية لنبذ العنف الأسري، وقيام المؤسسات الدينية بتصحيح مفاهيم الأسرة والتوعية بشأن مكافحة العنف الأسري.

كما طالب بتأسيس وحدة لرصد قضايا العنف الأسري، وقيام وسائل الإعلام لعمل برامج تثقيفية بدور الأسرة والتوعية بشأن مكافحة العنف.