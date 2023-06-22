الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحرارة في العاصمة الصينية تتجاوز 40 درجة للمرة الأولى منذ 9 سنوات

بكين
بكين

شهدت العاصمة الصينية (بكين) ارتفاعا في درجة الحرارة، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 مع توقعات باستمرار موجات الحر التي اجتاحت شمال البلاد مؤخرا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس- أن محطة أرصاد جوية في الضواحي الجنوبية للمدينة والتي تعتبر المقياس الرئيسي لبكين سجلت 40.7 درجة مئوية عند الساعة 2.30 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد وهو أول تجاوز لدرجة حرارة 40 منذ 29 مايو 2014.

ورفعت مدينة بكين - التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة - حالة التأهب إلى اللون البرتقالي وهو ثاني أعلى تحذير للطقس، كما حثت هيئة الأرصاد الجوية في بكين المواطنين على تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لفترات طويلة واتخاذ إجراءات فعالة للحماية من أشعة الشمس.

وتعرضت مناطق "بكين" و"تيانجين" و"خبي" و"شاندونج" الواقعة في شمال وشرق الصين لموجات حارة الأسبوع الماضي وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الوطني تحذيرات من احتمالية التعرض لضربات شمس.

كما دفعت موجات الحر السلطات إلى تكثيف الجهود لحماية المحاصيل وضمان سلامة السياح وتعليق العمل في الهواء الطلق خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم.

محطة أرصاد جوية درجة الحرارة العاصمة الصينية بكين تيانجين شاندونج

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