وكيل «صحة البحيرة» يفتتح ورشة عمل إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالمعمل الإقليمي

افتتح صباح اليوم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، ورشة عمل إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالمعمل الإقليمي المشترك، بوجود مدير إدارة المعامل الدكتور محمد عبد المنصف دويس ، الدكتورة رانيه الزواوي ، مدير المكتب الفني، الدكتورة ولاء قنديل، فى إطار الاعداد لخطة الكوارث والأزمات الداخلية و الخارجية ضمن تحضير المعمل المشترك للحصول علي اعتماد المعامل الطبية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة GAHAR.

استهل محمد الصعيدي مسئول وحدة إدارة الأزمات والكوارث الورشة بشرح وافي للفرق بين الأزمة والكارثة ، مراحل الأزمة ، مبادئ وآليات تحليل وتقييم المخاطر الكمي والكيفي ، التناول المنهجي العام لحالات الطوارئ "مبادئ الإدارة والدعم الطبي CSCATTT"، كما تم تناول تحليل ٢ سيناريو فعلي حدث بالمعمل المشترك بالمناقشة مع السادة العاملين للتدريب العملي علي طرق التقييم وطرح الحلول.

وقدم الدكتور هانى جميعة الشكر للعاملين بالمعمل المشترك، مشيدا بالتزام إدارة المعامل، وحرصها علي اتخاذ خطوات جدية ومهنية في اعداد المعمل المشترك إعتماد GAHAR، متمنيًا من الجميع بذل قصارى جهدهم فى العمل و الالتزام بتقديم كافة خدمات المعمل بتميز وسرعة ودقة وثقة.