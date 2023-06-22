برعاية البنك الزراعي.. 700 كوبون مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقنا

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تسلم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، 700 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 280 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصرى، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور إيهاب نجم الرئيس التنفيذى لمجموعة التدقيق والتفتيش بالبنك الزراعي بالقاهرة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعي بقنا.

وقال نائب المحافظ، إن الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة من أى مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية ، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الإختيار في تحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد بمبادرة البنك الزراعي ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمًا الشكر والتقدير لمسئولي البنك الزراعي برئاسة علاء فاروق، في دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة .

ومن جانبه أثنى ايهاب نجم، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة ، معربا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الطلب على اللحوم والسلع الغذائية لدى الأسر.