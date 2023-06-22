الحوار الوطنى.. القومى للمرأة: 22% من السيدات يقبلن بتعنيف أزواجهن

قالت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبي لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن الجهل وانخفاض مستويات التعليم يعد من أسباب العنف الأسري، فضلا عن تصوير العنف كسلوك مقبول في الإعلام وقبول العديد من أشكال العنف الأسري.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأكدت فيليب أن 22% من السيدات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن، مطالبة بتفعيل قانون بمنع تسرب الأطفال من التعليم وتفعيل دور المؤسسات الدينية في مواجهة المشكلة وإلزام الشاب بدورة مشورة قبل الزواج.

وطالبت بضرورة الحد من انتشار مشكلات العنف في الإعلام وتحريك المجتمع وتوجيه السلوك للإيجابية.

وأكدت ضرورة اتخاذ اللازم لتمكين المرأة ودعم المرأة الفقيرة ودعم المشروعات الصغيرة، وتغليظ عقوبات الإيواء البدني المتعلقة بالعنف الأسري، وتوسع وزارتي الصحة والتعليم في برامج مكافحة العنف الأسري وزيادة بيوت الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.