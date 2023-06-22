الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. الوطنية للإعلام: من الضرورى تحفيز المدارس والأسر للعودة إلى القراءة والثقافة

الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام

قال حسين كمال عبدالقادر، رئيس الهيئه الوطنية للإعلام، إن الحديث عن الثقافة من الأمور المهمة، موضحا أن الاختلاف في الرأي لا  يفسد للود قضية مثلما قال الرئيس السيسي أثناء دعوته للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة "مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية" والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع.

وتابع كمال أن مبادرة الحوار الوطني عكست رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية والسير نحو الجمهورية الجديدة.

وأكمل أن الهيئة الوطنية للإعلام لها دور في خدمة المواطن المصري، بالإضافة إلى دورها في تنفيذ الاستراتيحة الوطنية الإعلامية، مشيرا إلى أن التراث من الصفات المهمة التي عملت عليها الهيئة للحفاظ عليها.

كما اقترح أهمية العمل على خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه لما يمثل أهمية من قيم أسرية، لافتا النظر إلى ضرورة العودة للقراءة وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة.

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