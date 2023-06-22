"الطاقة الذرية" تختتم تدريب "الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة"

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للدول الإفريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وحضر ختام الدورة اليوم أرونا كوردي، المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، والدكتور أوتو كونسن، الخبير الدولي من دولة جنوب إفريقيا، والأستاذ الدكتور تامر صقر، أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للدورة التدريبية.



عقدت الدورة على مدار 5 أيام، وشملت جزءا يشمل التدريب النظري ثم تلاه الجزء الأهم وهو التدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان نقاوتها وكفاءتها الطبية من المنظور النووي والدوائي.

وقال الدكتور تامر صقر، أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للدورة التدريبية، بأن التدريب قد تم بمعامل رقابة الجودة بمصنع إنتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وفي معامل شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

وشمل التدريب العملي تحضير المستحضرات الصيدلانية الحاملة لمشعات جاما للاستخدام التشخيصي الطبي بتقنية المسح الذري، وكذلك التدريب المتخصص للإجراءات المعملية لتقييم جودة تلك المستحضرات من خلال تقدير درجة النقاء من الناحية الإشعاعية وكذلك الخواص الكيميائية الإشعاعية والكيميائية وكذلك تقييم درجة النقاوة البيولوجية وقد تم ذلك من خلال اختبار تقدير خلو تلك المستحضرات من مسببات الحرارة وتحديد مدى تعقيمها. كما شمل التدريب العملي التعرف والتدريب على استخدام مختلف الأجهزة المستخدمة في القياسات الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والتي تساعد على تقييم جودة المنتجات وقد تولى التدريب النظري والعملي خبراء الهيئة بأنشاص بمشاركة خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.



وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون بالدورة من الدول الإفريقية الشقيقة عن مدى سعادتهم لمشاركتهم في هذه الدورة المتقدمة والتي شملت التدريب العملي في إحدى الوحدات المهمة لإنتاج النظائر المشعة في إفريقيا التي تقع بمجمع مفاعل مصر البحثي بأنشاص كما أضافوا بأن فعاليات الدورة قد ساهمت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول الإفريقية والتي تشمل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر.



وعبرت الدكتورة أرونا كوردي، المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن سعادتها لنجاح الدورة، كذلك أشادت بتنظيم الهيئة خاصة التدريب العملي الذي أوضح جميع الخطوات التنفيذية التي تتعلق بجودة إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التي يتم إنتاجها بالهيئة، كما أكدت على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الإفريقية من خلال مشروعات الدعم الفني والتقني.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، بأن الهيئة ترحب دائما بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروعات الأفرا خاصة في مجالات تدريب وبناء الكوادر بالدول الإفريقية الشقيقة، تفعيلا لدورها المحوري المهم على المستوى الإفريقي والذي يشمل دعم الدول الإفريقية في مجالات نقل التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، إنه في ختام الدورة تم عمل تقييم للمشاركين عن مدى الاستفادة من الدورة من جميع النواحي الفنية والعلمية.