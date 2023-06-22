ثقافة ديرب نجم تقدم العرض المسرحى «الطوق والأسورة»

ضمن الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يقدم العرض المسرحي، "الطوق والإسورة" على مسرح قصر ثقافة ديرب نجم، عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، إخراج السيد الدميري.

تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعيش في مدينة الأقصر بصعيد مصر يسافر الابن "مصطفى" للعمل في الخارج تاركًا والده المشلول ووالدته "حزينة" وأخته "فهيمة" التي تزوجت من "الحداد" وكان عاجزًا لا يستطيع الإنجاب، حيث قامت أخته "الحدادة" بعمل السحر له طمعًا في الورث، لكن "أم فهيمة" قامت باستخدام السحر أيضًا لتنجب بنتها، فاستعانت بأحد الدجالين حتى أنجبت بطريقة غير شرعية من أحد مساخيط المعبد الفرعوني، فيطلقها الحداد ويتزوج مرة أخرى ويقوم بحرق نفسه وزوجته الجديدة ليموت معه سره، وأصيبت بعدها "فهيمة" بالحمى وماتت بعد موت والدها بفترة قصيرة وتركت ابنتها "فرحانة" مع الجدة "حزينة" حتى كبرت، فذهبت "حزينة" مع "فرحانة" إلى "الحدادة" تطلب ميراث والدها من أبيها، لكنها رفضت ليراها ابن الحدادة الذي يرغب في الزواج منها رغم رفض أمه "الحدادة" وفي هذه الأثناء يعود الابن "مصطفى" من السفر ليجد "فرحانة" بنت أخته حملت بطريقة غير شرعية من أحد أصدقائها، فيبدأ الصراع بينه وبين ابن عمتها الحدادة الذي أراد قتلها.

العرض من إعداد محمد عبدالله، ألحان وموسيقى علاء غنيم، سينوغرافيا د. نبيل الحلوجي، مخرج منفذ سمير عبدالعظيم، أشعار محمد الصواف، دراما حركية طارق جابر، مخرج مساعد حسام الحديدي، هندسة صوتية مجدي فرج، مدير الفرقة أحمد عبدالمجيد، ومن تمثيل مجموعة من الفنانون منهم تغريد محمد، سمير عبدالعظيم، على فكرى، رحاب المهداوي، مجدي عادل، أحمد عباس، ندا أحمد، السيد زهير، محمد سلامة، ممدوح حلمي، رقية حسام، وآخرون.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله. وانطلق في 17 من الشهر الحالي، ويختتم غدًا الجمعة 23 يونيو.