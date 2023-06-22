الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودريتش يحسم موقفه النهائى بشأن مستقبله مع ريال مدريد

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

حسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الملكي في الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ37 عامًا، رفقة ريال مدريد في 30 يونيو الجاري.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة إدارة ريال مدريد لتجديد عقد مودريتش لمدة عام إضافي حتى يونيو 2024، مثلما حدث في الصيف الماضي ومع زميله الألماني توني كروس.

مودريتش يحسم موقفه بشأن مستقبله مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش ينوي البقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل 2023/ 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش اجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في شهر أبريل الماضي، ليُخبره بموقفه النهائي تجاه الاستمرار وتجديد عقده.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن مودريتش أخبر بيريز خلال الاجتماع، أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، يقتضي بحصوله على 200 مليون يورو في ثلاثة مواسم.

ولكن مودريتش قرر رفض جميع العروض السعودية المُغرية، والاستمرار مع ريال مدريد ومواصلة تحقيق الإنجازات والتتويج بكافة الألقاب الممكنة.

يذكر أن مودريتش كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2012، أي منذ 11 عامًا، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وشارك مودريتش في 52 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 488 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد وسجل 37 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

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