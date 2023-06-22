إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ورفع 65 طن مخلفات بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص؛ بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقري التابعة لها، وتمكنت من إزالة 6 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية تله قام برصد وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحه 12 سهما في المهد، كما رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية بقرية البرجاية 3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية البرجاية، منها حالتا خارج الحيز العمراني على أرض ائتمان زراعي، وأخرى على أرض إصلاح زراعي بعزبة أبوحنس، وتمت الإزالة الفورية لكافة الحالات وتحرير محاضر متنوعة للمخالفين واتخاذ الإجراءات.

وشنت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار وأجهزتها التنفيذية حمله مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو البناء العشوائي، ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٣ قراريط بقرية الشيخ عيسى وعزبة محمد ربيع بصفط الخمار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير، وذلك بحضور محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأضاف رئيس رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار نظمت حملة مكبرة لأعمال النظافة وصيانة أعطال الكهرباء بحضور محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بالقرية أسفرت عن رفع ما يقرب من ٣٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية وبالطريق العام بترعة سرى باشا وأمام السلخانة والسوق بصفت الخمار استعدادا لعيد الأضحى المبارك لتوفير بيئة صحية.

كما تمكن حي غرب من رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة حي غرب ومن محيط محلات الجزار ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا علي سلامة أرواح المواطنين.

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