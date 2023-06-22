الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. استشاري علاقات أسرية: نحتاج خطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قالت نانسي صميدة استشاري علاقات أسرية، إن الشخصية تتكون بنسبة ٨٠% وفقا لظروف التنشئة لدى الطفل، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي لنبذ ثقافة العنف.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأشارت إلى أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة.

وطالبت بوجود برامج توعوية وتأهيل نفسي قبل الزواج من خلال تنظيم ورش عمل بمبالغ قليلة، بجانب تنظيم ورش عمل بعد الزواج للتوعية بالإرشاد الأسري مع الاهتمام بالإرشاد الأسري خاصة في حالات الطلاق، بجانب تمكين المرأة بكافة المجالات والتركيز على توعية وثقافة الأطفال لبناء المجتمع بطريقة سليمة.

استشاري علاقات أسرية الاستقرار الأسري الأسرة والتماسك المجتمعي الحوار الوطنى العنف الأسري المخاطر الإلكترونية

مواد متعلقة

ريهام الشبراوى تكشف أولى القضايا المطروحة على أجندة المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى

العنف الأسرى

قيادات «التيار الإصلاحي الحر» في ندوة الدستور: حريصون على تقديم صورة المعارضة الوطنية الحقيقية فى الحوار الوطنى

الرئيس السيسى: جنود مصر موجودون فى السودان وفقًا لبروتوكول مع الخرطوم

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

حقوق ومكتسبات.. 8 سنوات من تعزيز مشاركة المرأة فى العمل الوطنى

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

النص الكامل لاستعراض تقرير مصر أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة خطة المشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية