الحوار الوطني.. استشاري علاقات أسرية: نحتاج خطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة

قالت نانسي صميدة استشاري علاقات أسرية، إن الشخصية تتكون بنسبة ٨٠% وفقا لظروف التنشئة لدى الطفل، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي لنبذ ثقافة العنف.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأشارت إلى أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة.

وطالبت بوجود برامج توعوية وتأهيل نفسي قبل الزواج من خلال تنظيم ورش عمل بمبالغ قليلة، بجانب تنظيم ورش عمل بعد الزواج للتوعية بالإرشاد الأسري مع الاهتمام بالإرشاد الأسري خاصة في حالات الطلاق، بجانب تمكين المرأة بكافة المجالات والتركيز على توعية وثقافة الأطفال لبناء المجتمع بطريقة سليمة.