الزراعة: 306 أطباء بيطريين ببعثة الهدى والأضاحى هذا العام

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقيام بالدور الوطني والقومي وذلك بإيفاد بعثة من ٣٠٦ أطباء بيطريين برئاسة اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحى هذا العام وذلك فى إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك التعاون الدولي بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجال الزراعة وتبادل الخبرات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر و تأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن جميع أعضاء البعثة بخير و صحه جيده مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدعم المقدم من البعثة.

وتابع اللواء الدكتور إيهاب صابر بأنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات وذلك لمتابعة تنفيذ الاستعدادات المكثفة الإستقبال عيد الأضحى المبارك والتى تم وضع خطط لها وذلك باستمرار على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات.