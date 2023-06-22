الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كيف حول عبدالحليم حافظ فشل "صافيني مرة" لبداية نجاحه الغنائي؟

حليم
حليم

بكلمات رومانسية امتلأت بالأشعار المبنية على كوبليه برباعية مكونة من بيتين بقافية موحدة من كلمات الشاعر الكبير سمير محجوب والذي مزج بين العمل في البحرية وفي الصحافة ليقدم أغنية “صافيني مرة” التي جعلت الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في مرتبة فنية مرموقة منذ انطلاقته في عالم الأغاني.

أغنية صافيني مرة لعبدالحليم حافظ

الأغنية التي لحنها محمد الموجي وتم غناءها لأول مرة في عام 1952 من قبل الفنان الشاب الذي كان يبحث عن مكانة وسط مطربي هذا الزمن، لم تكن سوى ضربة أوجعته بعدما لم تعجب من سمعوا الأغنية بحجة أنها موضه جديدة لم تكن على نفس المستوى الذي يقدم في هذه الفترة والتي كانت أغلبها بيد عبدالوهاب وعبدالمطلب بالإضافة إلى فريد الأطرش واخرين، لكن على الرغم من فشل هذه التجربة لم يرى “حليم” اليأس.

فى عيد ميلاده.. كيف قتل التليف الكبدى عبدالحليم حافظ؟

احتفالية ذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ.. الجمهور يغني مع أحمد عفت "بحلم بيك"

محاولات عبدالحليم وإيمانه بهذه الأغنية تحديدًا جعلته يقدمها مرة أخرى أمام جمهور اكبر خلال احتفالات ثورة 1952 في عيدها الأول بيونيو 1953، ليجد حليم وقتها حالة نجاح فاقت تمنياته، فالاغنية أصبحت حديث الساعة في هذا الوقت وتم تشغيلها طوال الوقت احتفالا بالثورة على الراديو، وهو الأمر الذي جعل لحليم مكانة مميزة بين الجمهور، وكون جمهوره من هذه التحفة الغنائية التي فتحت الطريق للعندليب ليغني ويطرب المصريين والعرب في ذلك التوقيت.

كلمات أغنية صافيني مرة 

وكانت كلمات الأغنية كالتالي..

  • صافيني مرة وجافيني مرة
  • ولاتنسانيش كده بالمرة
  • صافيني مرة وجافيني مرة
  • كنا سوى قلبين
  • الحب جمع شملنا
  • والعين تقول للعين
  • احنا تخلقنا لبعضنا
  • وابقى جنبك ولانيش عارف
  • ايه مخبي
  • والقلب يبقى فرحان وخايف
  • لا يروح حبي
  • وتروح الفكرة.
  • وتيجي الفكرة.
  • وانت ناسيني كده بالمرة
  • صافيني مره وجافيني مرة
  • اسأل نجوم الليل
  • تشهد على حالي يوم ماتغيب
  • ويا القمر
الراحل عبدالحليم حافظ عبدالحليم حافظ محجوب سمير محجوب صافيني مرة ثورة 1952

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

تعقيم 16 مجزرًا بكفرالشيخ استعدادًا لعيد الأضحى.. و5 سيارات لنقل اللحوم مجانًا

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية