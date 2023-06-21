في عيد ميلاده.. كيف قتل التليف الكبدي عبدالحليم حافظ؟

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ والذي ولد بمحافظة الشرقية عام 1927، ولاقى نجاحات عديدة في فترة زمنية قصيرة حقق خلالها هالة فنية تعيش الى وقتنا الحالي.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعه التي وجدها العندليب الا ان حالته الصحية تدمرت بفعل إصابته بمرض تليف الكبد، الذي عاش يصارعه لسنوات عديدة قبل ان يتوفى في عام 1977 ليعيش 47 عامًا فقط، حيث أنهكه المرض وجعله يعيش في أيام صعبة منع عنه أي طعام يذكر حيث عاش على السمك المشوي فقط وبعض الاكلات الخفيفة حتى لا يدخل في غيبوبة كبدية .

حاول العندليب أن يجد حل لهذا المرض الذي أصبح في يومنا الحالي سهل علاجه بفض التقدم في العلم، لكن وقته كان الامر معقد نظرًا لان هذا المرض يعبر عن حال السموم في الجسم ويخرجها لكن سوء حالته الصحية جعلت هذه السموم تعيش بداخله الى ان دخل في اكثر من غيبوبة، ويتوفى في إحدى مستشفيات لندن خلال تلاقيه العلاج.

المرض الذي أصيب به العندليب جاءه نتيجة نزوله للترع الموجودة في محافظة الشرقية ليصاب بالبهارسيا ويتليف كبده الى ان يموت، وقبلها عاش الفنان الجميل بأغانيه الرومانسية الشهيرة في حالة حزن شديدة خاصة وان فكرة عدم تناوله الأكل كانت أمرًا مربكًا حتى أنه روى موقف طريف في عمومه وقاسي في تفاصيله، كان عبارة عن أنه كان يجمع أحبائه المقربين ويطلب لهم الأكل الذي يتمنى تناوله لكنه لا يستطيع بسبب ظروفه الصحية، ويجعل أحبائه يأكلونه بدلًا منه.

الجدير ذكره أن أول مرة عرف فيها العندليب الأسمر بهذا المرض عام 1956م عندما أصيب بأول نزيف في المعدة وكان وقتها مدعواً على الإفطار بشهر رمضان لدى صديقه مصطفى العريف.