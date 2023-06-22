الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة خطة المشروعات

اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والعميد أحمد حمدي، ممثل مديرية أمن القليوبية والعميد محمد البطوطي، مدير المرور ورؤساء المدن وقيادات المحافظة.

بدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ولمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلًا المولى عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على مصر، وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء، كما قام المحافظ أيضًا التهنئة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع المحافظ التوجيهات الخاصة بالمجلس التنفيذي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع رفع حالات الإستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة فورًا والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ووكيل وزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها والاهتمام برفع مخلفات الذبح أولًا بأول بالمراكز والمدن والأحياء.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع الجهات الأمنية نحو إتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

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