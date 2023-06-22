تفاصيل التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل التقديم في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط عام 2023، ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج.

شروط التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

1- يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو حتى 23 يوليو.

واختيار طلب الالتحاق من اللينك التالي : المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد

2- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2023 م وعلى أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة والأولوية للأعلى مجموعا.

3- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسى 2023م يكون مجموع القبول ( 93% تقريبا )

4- سيتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

5- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة - القليوبية - مدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات ( تحريرى + الكتروني + المقابلات الشخصية).

5- يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية.

6- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27/ 7/2023م علي الرابط التالي هنا.

ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح وأصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل الشهادات أو بيان النجاح.

- تجري امتحانات القدرات ( التحريرية + الالكترونية ) في مواد الفصل الدراسي الثاني ( عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - دراسات) -10 يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

12- ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق

- صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين )

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر - صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة ولى الأمر