الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تنسيق مدرسة توشيبا العربى 2023 وكل ماتريد معرفته عنها

مدرسة توشيبا العربى
مدرسة توشيبا العربى بنات

تصدر البحث عن تنسيق القبول بمدارس توشيبا العربى 2023 بعد الإعدادية، معدلات البحث من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك لرغبة الكثير من التلاميذ وأولياء الأمور فى البحث عن بدائل للثانوية العامة.

“الدستور” تستعرض خلال السطور التالية جميع  التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

معلومات عن مدرسة توشيبا العربى 

مدرسة توشيبا العربى أنشأت حديثا فى إطار تطوير التعليم الفنى بعد الإعدادية، وهى لها العديد من المميزات، وهى كالتالى:

-تعتمد مدرسة توشيبا العربي 2023 على نظام الدراسة العملي

- تتم الدراسة في الكثير من المصانع المختلفة لصناعة الأجهزة

- يتم تدريب الطلاب الملتحقين بها عمليًا.

- مدة الدراسة بـ مدرسة توشيبا العربي 2023 حوالي 3 سنوات فقط

-يحصل التلميذ على درجة الدبلوم، طبقا للمعايير الدولية.

-تعليم الطالب والطالبة متطلبات الصناعة الحديثة.

- يمكن لتلاميذ المدرسة الالتحاق بكليات الهندسة والحصول على بكالوريوس الهندسة.

- تمنح فرص التعيين بمصانع العربي.

-تمنح فرصة عمل متاحة لكل طالب بعد التخرج.

ما هي شروط مدرسة توشيبا العربي 2023؟

 

- يقبل تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من وزارة التربية والتعليم والأزهر.

- تمنح راتب شهرى لتلاميذها. 

 

تنسيق مدرسة توشيبا العربى 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحد الأدنى للقبول في مدرسة توشيبا العربي 2023، وهذا شرط أساسى للالتحاق بالمدرسة وهو أن يكون التلميذ أو التلميذة  حاصلة  على الشهادة الإعدادية بمجموع 220 درجة على الأقل.

 

أقسام مدرسة توشيبا العربى 2023

تضم مدرسة توشيبا لاعربى عدة تخصصات تؤهل لاتلميذ والتلميذة لسوق العمل، وهم:

- قسم التكييف وتبريد.

- قسم الميكانيكا.

- قسم الكهرباء.

- قسم التركيبات.

 

شروط الالتحاق بمدرسة توشيبا العربي 2023

- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة  على 18 عامًا.

- اجتياز الطالب أو الطالبة  لجميع اختبارات القبول التي حددتها الوزارة ضمن تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي ستعقد بالمدرسة.

- اجتياز الكشف الطبي.

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