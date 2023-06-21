الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ومدير مدرسة النيل يبحثان دعم العملية التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عماد عبدالرحمن العجان، نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة، لمناقشة سبل دعم أنشطة وفعاليات فرع مدارس النيل بأسيوط الجديدة.

وأعلن اللواء عصام سعد، عن دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة.

وأكد محافظ أسيوط، اهتمامه وزياراته المتكررة والميدانية لمختلف مدارس المحافظة بالقرى والمراكز والمدن الجديدة لتفقد سير العمل، مطالبًا قيادات مدرسة النيل المصرية الدولية ببذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة، فضلًا عن التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا، وتكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى الدراسة بمدارس النيل المصرية الدولية وفرعها بمدينة أسيوط الجديدة، والذي شهد توسعات في الأشهر الأخيرة ضمن خطة المدرسة للتوسع لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وإنشاء معامل وحجرات دراسية تواكب عملية التطوير بها، لافتًا إلى زيارته الميدانية والمتعددة للمدرسة ومشاركته للطلاب والمعلمين الفعاليات والأنشطة الطلابية بها ومشاهدته لإمكانات المدرسة، معلنًا دعمه الكامل للتوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 في قطاع التعليم.

وأشار إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة، بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه، وتم نهوها واستلامها بإجمالي عدد فصول 1227 فصلًا دراسيًا، لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

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أسيوط الجديدة الأنشطة المدرسية التوعية بالمشروعات القومية الحياة المعيشية الريف المصري العملية التعليمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري النهوض بالعملية التعليمية أنشطة وفعاليات

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