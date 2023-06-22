الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية حبس رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ميت حواى مركز السنطة سابقا وحاليا بإدارة الشؤون الاجتماعية بالسنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد الموظفة المتهمة يتهمونها بالاستيلاء على أموالهم من خلال خداعهم والحصول منهم على كروت الفيزا الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة، وصرف الرصيد الموجود بها دون وجه حق.

وحققت جهات التحقيق فى البلاغات، وتم ضبط الموظفة المتهمة والتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

نيابة مركز السنطة مركز السنطة الاستيلاء على المال العام معاش تكافل وكرامة جهات التحقيق

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