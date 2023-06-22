حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية حبس رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ميت حواى مركز السنطة سابقا وحاليا بإدارة الشؤون الاجتماعية بالسنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد الموظفة المتهمة يتهمونها بالاستيلاء على أموالهم من خلال خداعهم والحصول منهم على كروت الفيزا الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة، وصرف الرصيد الموجود بها دون وجه حق.

وحققت جهات التحقيق فى البلاغات، وتم ضبط الموظفة المتهمة والتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.