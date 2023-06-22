الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 209 منشآت

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 209 منشآت، تبين أن 59 منشأة منها دون ترخيص و12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 189 محضرًا وسحب 73 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1322 كيلو من أغذية متنوعة و235 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وفى سياق متصل، شن مكتب الأغذية بإدارة المنصورة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتنسيق مع مركز ومدينة المنصورة والتموين، حملة مكبرة على 18 منشأة غذائية، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية تبين أن  12 منها دون ترخيص ومنشآتين بهما خطر داهم تستوجبان الغلق الفوري.

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إدارة مراقبة الأغذية حملات منشأت الأغذية الاسبوع

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