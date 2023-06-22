تطوير مجمع محاكم الدخيلة بالإسكندرية.. طفرة كبيرة يشهدها قطاع العدالة فى الجمهورية الجديدة

تطوير مبنى مجمع محاكم الدخيلة الذي يضم محكمة الدخيلة ومجمع النيابات بالإضافة إلي المحكمة الاقتصادية والشهر العقاري، بتوجيهات رئاسية كان له مفعول السحر فى أداء منظومة القضاء بمدينة الثغر.



من جهته أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأعمال التطوير التي تمت، موجها الشكر لوزير العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد ان محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.



علي الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ الشكر إلى وزارتى التخطيط والتنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستساهم في التيسر على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات خاصة في أقصى التجمعات والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.



وقال إن أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، جاءت بعد انتشار جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس.



وأكد أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن. والسيارات مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات.