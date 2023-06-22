الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات فى حملة مكبرة بأسيوط

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بنطاق مديرية أمن أسيوط، وتم ضبط العديد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهمًا "لعدد 13 منهم معلومات جنائية"). 

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم تنفيذ عدد (302) حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط الخارجين عن القانون مديرية امن أسيوط الامن العام

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