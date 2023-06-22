الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمود منصور: قناة السويس من أهم المعالم الاقتصادية المصرية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

ثمن النائب محمود منصور، عضو لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، زيادة حصيلة قناة السويس حسب إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022-2023 حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5  مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأضاف منصور أن قناة السويس تعد من أهم المعالم الاقتصادية في مصر والعالم، حيث تمثل مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية وتشكل مدخلاً للتجارة البحرية بين قارات العالم.

واستكمل النائب محمود منصور قائلا: “بفضل جهود فريق عمل هيئة قناة السويس برئاسة الفريق  أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تحققت إحصائيات قياسية جديدة خلال العام المالي 2022-2023”، مضيفا أن كل هذا جاء نتيجة جهود فرق العمل في هيئة قناة السويس التي قامت بعمليات تطوير وتحديث لكافة المنشآت والخدمات المقدمة للسفن والبواخر التي تعبر القناة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الموانئ والمرافئ البحرية.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بمحافظة السويس، حيث تم إنشاء منطقة صناعية جديدة وتحديث المرافق الخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصيانة والإصلاح للسفن والبواخر.

وشدد النائب على ضرورة الإشارة دائما لأهمية دور هذه الإنجازات في دفع عجلة التنمية في مصر، حيث تشكل قناة السويس موردًا هامًا لاستثمارات وفرص عمل جديدة، كما أنها تعزز مكانة مصر كأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة، مشيدا بجهود فريق عمل هيئة قناة السويس برئاسة الفريق  أسامة ربيع وهي جهود تستحق الثناء والتقدير.

التنمية في مصر العام المالي 2022 2023 النائب محمود منصور المرافق الخدمية تحسين البنية التحتية تطوير الموانئ هيئة قناة السويس

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