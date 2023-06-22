تحرير 20 محضرًا بمركز ناصر في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل المجالات الحياتية.

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر متضمنًا الإشارة إلى متابعة علي يوسف، رئيس المدينة، لتوفير التيسيرات اللازمة والدعم الكامل لتنظيم القافلة الطبية والتي تم تنظيمها على مدار يومين، واستهدفت إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية للمواطنين بقرية إشمنت.

وأشار التقرير إلى تنظيم حملة إشغالات أسفرت عن تحرير 20 محضرًا، وإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية وبروز المحال التجارية؛ في حين تتواصل المتابعات اليومية لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز في العديد من القطاعات الحيوية.

وتم الإشراف على أعمال الصرف الصحي بقرية منشأة هديب ومتابعة البدء في أعمال الصرف الصحي بقرية الحمام من الجانب البحري من مصرف اللبيني والتشطيبات الداخلية والخارجية بالوحدة الصحية لقرية الحرجة وقرية الحمام والباكيات الخاصة بالسوق النموذجي بقرية بهبشين.

بينما تم متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 80 طنًا من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من المدينة والقرى، والتي شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع شجرة الدر وشارع بورسعيد، وقرية بني عدي والرياض والزيتون والحمام وتوابعها، بجانب تمهيد وتسوية طريق دلاص/ طنسا الملق، ومرور سيارات جمع المخلفات المنزلية وفقًا لخطة العمل.