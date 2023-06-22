الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في جوائز" MEMA".. "الراديو 9090" أفضل إذاعة فى الشرق الأوسط

نجوم الراديو
نجوم الراديو

حصلت إذاعة «الراديو 9090» على جائزة أفضل محطة إذاعية فى الشرق الأوسط فى حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد «MEMA - ميما» السنوية، والذى أقيم مساء أمس، بمدينة العلمين الجديدة.

حضر من نجوم «الراديو 9090» كل من الإعلامي عبدالفتاح مصطفى مدير البرامج، والإعلامي محمد نشأت، والإعلامي حسام عصام، والإعلامية إيمان مختار، والإعلامية داليا الخطيب، والإعلامي رامي الحلواني، والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية هند جاد.

وسلم الفنان والموسيقار هانى مهنا، الجائزة للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة شريف صلاح. 

ومن جانبه وجه عبدالفتاح مصطفى، الشكر لإدارة الحفل قائلا: «بشكر إدارة الحفل ومستر ماجد حسنى على هذا التكريم، ودائما الراديو 9090 ناجح بفضل جمهوره ومذيعيه، ومبروك لينا كلنا». 

وداعب الموسيقار هاني مهنا، نجوم الراديو خلال تسلمهم الجائزة على المسرح، قائلا: «معقول كل الجمال فى إذاعة 9090، أنتم نجوم تلفزيون». 

يذكر أن الحفل حضره كوكبة من أهم وأفضل صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربي، وبمشاركة عدد من الفنانين المكرمين.

الراديو 9090 الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الشرق الأوسط ف الشكر الشرق الأوسط الموسيقار هاني مهنا الموسيقار بمدينة العلمين الجديدة بمدينة

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