"الرى" تتابع توفير الاحتياجات المائية لزراعات الأرز والذرة الصفراء

تستمر هيئات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بمختلف محافظات مصر، في تنفيذ خطة متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية خلال موسم زراعة محصول الأرز والذرة خلال الفترة الحالية، وأيضًا متابعة مناسيب المياه وأعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف.

توفير الاحتياجات المائية لري الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية



فى ذات الإطار، تفقد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير الاحتياجات المائية اللازمة لري الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية الاستراتيجية ومنها محصولا الأرز والذرة البيضاء والصفراء، وذلك بزمام الرياح التوفيقي بالدقهلية، مع التأكيد على متابعة مناسيب المياه أثناء دورة ري الأراضي وحل شكاوى المنتفعين والمزارعين بمختلف الزمامات.

متابعة حالة الري يوميًا وحل أية معوقات تواجه المزارعين

توفير المياه للمحاصيل الصيفية الاستراتيجية ومنها محصولا الأرز والذرة

كما أكد رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس محمد عبدالرءوف، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظه الدقهلية، والمهندس عبدالسلام الزنفلى، مدير عام رى جنوب الدقهلية، ضرورة متابعة حالة الرى يوميًا وحل أية معوقات تواجه المزارعين في حصولهم على حصتهم من المياه في موسم أقصى الاحتياجات المائية حاليًا، وأيضًا متابعة تطهير الترع والمصارف من مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة العمل على مدار الساعة

توفير المياه للمحاصيل الصيفية الاستراتيجية ومنها محصولا الأرز والذرة

وأوضح رئيس مصلحة الري أنه جرى تشكيل غرف عمليات لمتابعة العمل على مدار الساعة ووضع خطة طوارئ، وذلك لمتابعة توفير المقننات المائية خلال أقصى الاحتياجات، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى لمتابعة حالة الترع والمصارف والرياحات لمنع أية عوائق تواجه حصول المزارعين على المياه.