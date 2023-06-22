نادي أدب ثقافة دمياط يحتفي بتجربة الكاتب والمخرج حلمي ياسين

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أقام نادي أدب قصر ثقافة دمياط احتفالية لتكريم الكاتب حلمي ياسين تقديرا لمشواره الإبداعي منذ الثمانينيات سواء في الكتابة والصحافة أو إخراج الأفلام التسجيلية.

بدأت الفعاليات التي أقيمت باستاد دمياط، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح المسرحي أبو العلا السلاموني، والقاص صلاح عبد السيد، والروائي حمدي أبو جليل، أعقب ذلك حديث الكاتب سمير الفيل رئيس نادي الأدب عن السيرة الإبداعية للكاتب والمخرج حلمى ياسين بمجالات الصحافة والكتابة والإخراج، كما ذكر تجربة "ياسين" مع التراث الثقافي غير المادي، وعن إضفاء روح جديدة بفترة رئاسته لنادى أدب قصر ثقافة دمياط، من خلال مناقشاته للعديد من القضايا وإعطاء مساحة اجتماعية وإعلامية للتجارب الجديدة.

وشارك مجموعة من أدباء ومثقفي دمياط بشهادات عن "ياسين" منهم الشاعر د. عيد صالح، الروائي فكري داود، الشاعر أيمن عباس، محسن نور الدين رئيس مجلس إدارة ستاد دمياط، أحمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط، القاصة والروائية دعاء البطراوي، القاصة دعاء زيان، الشاعرة دينا لطفي، القاصة فيفي فاروق وآخرون، إلى جانب مشاركة مجموعة من الطلائع بشهادات حول تعاون ومثابرة الكاتب حلمي ياسين فى تدريبهم على فن الكتابة، إلى جانب الاستعانة بهم فى إخراج عدد من الأفلام التسجيلية، وذلك بحضور أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، هشام عقل مدير إدارة الثقافة العامة بالإقليم.

وفي الختام قام رئيس الإقليم شرق الدلتا ورئيس مجلس إدارة الاستاد بإهداء الكاتب حلمي ياسين شهادة تقدير ودرع من الهيئة والاستاد.

يذكر أن "ياسين" بدأ طريق الكتابة منذ الثمانينيات، كما أنه باحث تراث شعبي، ومن أهم أعماله "العصا" ومجموعات قصصية منها "أبناء البحر، أبناء نوح، ذلك البيت" وآخرها "باب تومة"، أما أعماله بمجال إخراج الأفلام التسجيلية فله أكثر من عمل منها "ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، النقوط، الدوسرية".

وعلى جانب آخر، واصل قصر ثقافة الطفل مشاركاته مع المواهب من خلال ورش رسم تصميم ابتكاري عن "عيد الأضحى" بمركز التعليم المبكر، حيث أقيمت ورشة فنية لعمل أقنعة لحيوانات من الكانسون والفوم، تدريب هبة الأخرس ومي ماهر وهبة موسى، شارك بها أطفال حضانة طيبة، إلى جانب ورشة فنية أخرى عن "مصر" بالرسم والتلوين لرواد بيت ثقافة الزرقا، تدريب رشا سويلم.

وضمن الأنشطة المتنوعة شارك عدد من المواقع "بيت السرو، مكتبة الروضة" الرواد من خلال يوم ثقافي متنوع من المسابقات العامة والقراءة والرسم، كذلك استمر قصر دمياط بورش الأشغال اليدوية مع أحلام صيام وعبير يوسف.

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