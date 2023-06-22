كثافة ركابية.. وزارة النقل ترد على شائعة عدم جدوى القطار الكهربائى "LRT"

فندت وزارة النقل ما جرى تداوله عبر أحد البرامج التليفزيونية "المغرضة" بشأن عدم جدوى القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، والذي يجري تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة بشرق القاهرة.

وأوضحت الوزارة عددًا من الحقائق تضمنت:

1- القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، وجرى تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوافر وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلًا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

2- يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة، والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب.

3- جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جار إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية، وسوف ترتفع أعداد الركاب في أوقات كثافة تشغيل القطار، وليس في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.

4- جهزت محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة، والصور والفيديوهات المرفقة توضح مناطق الانتظار التي تم إنشاؤها في كل محطات القطار الكهربائي مثل (بدر- الشروق- العبور- المستقبل) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف، وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي، بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

5 - تم توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس، خاصة أن عددًا كبيرًا من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.

6 - تذكرة القطار قدرت بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة.