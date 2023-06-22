«بيت الروبي» ينعش خزينة إيرادات أفلام السينما

حقق فيلم “بيت الروبي” ردود أفعال إيجابية خلال ثاني أيام عرضه متعديًا حاجز المليوني جنيه، لتصل إيراداته حتى مساء أمس الاربعاء إلى 2,093,355، وهو العمل الذي يلعب بطولته كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبد العزيز، من إخراج بيتر ميمي .

وجاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الثانية بإيرادات 55,484 جنيه، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وتامر هجرس.



وأحتل المركز الثالث، فيلم «يوم 13»، بإيرادات وصلت إلى 53,174 جنيه، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الرابعة بإيرادات، وصلت إلى 18,086 جنيه، ويشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس، وعدد من نجوم الكوميديا.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات وصلت إلى 10,241جنيه؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب، وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت أمس، إلى 353 جنيه وهو بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 862 جنيهًا.