إبعاد فلسطينى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 140 الصادر في 22 يونيو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1026 لسنة 2023، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام شخص فلسطيني الجنسية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 31 مايو 2023، بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حمودة عبدالمجيد حمدان محمد فلسطيني الجنسية، وعلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.