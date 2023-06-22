ما هى أهداف قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"؟

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي يُشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.