الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 40 خرطوشة سجائر مهربة ولحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة للمرور على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب والغش التجاري في السلع المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وتشكلت حملة رقابية علي الأسواق برئاسة الدكتور أحمد رزق خضير وعماد عدلي وأحمد مصطفي مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، وعلي حسن وكيل مديرية التموين.

وتوجهت الحملة لمركز و مدينة ميت غمر و تم ضبط محل سجائر يقوم بالبيع أكثر من الثمن الرسمي و في حيازته سجائر مهربه وغير مستخلصه الجمارك مخالفه لقانون ١٦٣ لسنة ٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وقرار ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة عدد ٤٠ خرطوشة سجائر مهربة.

و تحرر محضر غش تجاري ومصادره ٢٠ك لحمه قطع و٢٠ كجم لحم مفروم و٧اطباق كبد وقوانص بوزن ٥٠٠جم ٦ أطباق كبده بوزن ٥٠٠جم و تحرير محضر ذبح خارج السلخانه ومصادره عدد ٦٠ كجم لحمه مخالف لقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ وقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك.

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مديرية التموين محافظة الدقهلية حملة مكبرة الاسواق المواطنين

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