"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

سقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، من القبض على المتهم بقتل والده بالهرم، حيث أنهى شاب حياة والده طعنًا بسلاح أبيض؛ نتيجة خلافات أسرية.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابًا قتل والده بالاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ بسبب خلاف أسري.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين

جدد قاض المعارضات المختص حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

معاينة موقع حريق اشتعل أعلى عقار بجوار نادى الزمالك

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع أعلى سطح أحد عقار بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

بدأت الواقعة باندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وإخماده قبل امتداده لمناطق مجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد العقارات بجوار نادي الزمالك، في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

قرّر قاضي الأمور المستعجلة بالجيزة الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بأحد كومبوندات 6 أكتوبر؛ لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه.

وتم الحجز على 27 تكييفًا بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجارٍ دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

كان محمد رمضان قد تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية بعقد قيمته 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالإخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه.

بمفتاح مصطنع.. لص سيارات يكشف مخطط سرقاته بالمعادى

كشفت اعترافات المتهميّن بسرقة سيارات المعادي عن استخدامهما حيلة جديدة في السرقة، حيث اعترفا بشكل تفصيلي أمام النيابة.

وذكر المتهمان، خلال الاستماع لأقوالهما، أنهما كوَّنا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالمعادي، وأنهما تمكنا من سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصنع" ثم أخفياها تمهيدًا لبيعها لعملائهما.

شرح المتهمان الوقائع التي قاما بها وذكرا أنهما ارتكبا 4 وقائع سرقة وقاما بإخفائها فى محيط محل سكنهما لبيعها لعملائهما.