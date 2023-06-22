قادمين من أوروبا.. 9 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات الخميس 9 آلاف سائح، على متن 14 رحلة طيران دولية قادمة من أوروبا، وذلك ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي، وحتى غدًا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، وحتى فنادق إقامتهم.

وأوضحت كشوف الوصول اليومية بمطار مرسي علم الدولي أنه من المقرر أن تصل اليوم 4 رحلات طيران قادمة من مطار العاصمة التشيكية براغ، ورحلة واحدة قادمة من بولندا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من المانيا، ورحلة من هولندا.

كما تبين من كشوف الرحلات أن المطار استقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع وصلت من 11 دولة أوروبية مختلفة، أكثرها وصولًا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.