استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة

أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة الأهلي وحرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ويدخل الأهلي مباراة الحرس، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبيه 16 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 38 هدفًا.

وخاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الليلة التي يسعى المارد الأحمر للفوز فيها من أجل إستعادة قمة الدوري ومواصلة رحلة التتويج ببطولة الدوري التي خسرها الفريق أخر نسختين.