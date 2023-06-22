نشوب حريق داخل فرن بلدي أثناء "خبيز العيد" بقنا

شبّ حريق داخل منزل مكون من طابقين اليوم، بسبب فرن بلدي أثناء صناعة مخبوزات كعك عيد الأضحى في قرية المراشدة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، برئاسة العقيد محمد نصر الدين، مأمور المركز يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل، داخل قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين مبني بالطوب البلوك بسبب فرن بلدي أثناء صناعة مخبوزات كعك العيد، في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

تم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بقنا قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وجود أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.