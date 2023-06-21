الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد ترميمه.. العرض الأول لفيلم "وصية رجل حكيم" لـ داوود عبد السيد (صور)

فيلم وصية رجل حكيم
فيلم وصية رجل حكيم

نظم مركز الثقافة السينمائية، اليوم الأربعاء، عرضًا سينمائيًا لفيلم "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" للمخرج داوود عبد السيد من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه.

العرض الأول لفيلم “وصية رجل حكيم” بعد ترميمه

وقالت أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، لـ “الدستور”، إن فيلم "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم"، من الأفلام التسجيلية التي تعتبر من أول أعمال المخرج داوود عبد السيد، في الإخراج السينمائي، والذي قدمه في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما.

وأضافت عبد المجيد أن هناك إقبالا على مثل هذه النوعية من الأفلام التي يعيد ترميمها المركز القومي للسينما، خاصة الأشخاص المهتمين بالسينما التسجيلية، والجمهور فوق الأربعين عامًا.

فيلم وصية رجل حكيم

ويناقش فيلم "وصية رجل حكيم" التعليم في مصر منذ أكثر من 40 عامًا، وأبطال الفيلم هم الأشخاص العاديون من أبناء إحدى القرى الريفية، وكيف كانوا يقدسون التعليم ويأملون في مشروع "محو الأمية" لتوعية أهل القرية بحقوقهم، رغم صعوبة الإمكانيات وقتها وصعوبة ظروف الحياة، وكان هذا الفيلم وقتها إهداءً إلى عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين.

وأقيمت الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والمونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما.

المخرج داوود عبد السيد

هو مخرج ومؤلف مصري، درس الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وحصل على البكالوريوس عام 1967، وبدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج فى بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" للمخرج يوسف شاهين، وفيلم "الرجل الذى فقد ظله" للمخرج كمال الشيخ، و"أوهام الحب" للمخرج ممدوح شكرى. 

وقدم المخرج داوود عبد السيد، عددًا من الأفلام التسجيلية الاجتماعية التي تناقش هموم وآمال المصريين، منها الفيلم التسجيلي "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم عام 1976، والعمل في الحقل 1979، وعن الناس والأنبياء والفنانين 1980، ثم اتجه إلى العمل على أفلام سينمائية فأخرج فيلم الصعاليك، فيلم أرض الخوف، وفيلم رسائل البحر.

الأفلام التسجيلية الثقافة السينمائية المخرج داوود عبد السيد المركز القومي للسينما أمل عبد المجيد

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