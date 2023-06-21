دون إصابات.. انهيار جدار منزل بمنطقة كفرة مليم فى طنطا

انهار جدار منزل في منطقة كفرة مليم بتل الحدادين بحي ثان طنطا دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بانهيار جدار أحد المنازل بمنطقة كفرة مليم بتل الحدادين بثان طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار جدار أحد المنازل مكون من دورين فقط دون وقوع إصابات.

حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان العديد من أهالي منطقة كفرة مليم بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لإنقاذهم وإزالة المنطقة ونقلهم إلى سكن بديل في ظل توجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات وتسكين الأهالي في مساكن بديلة راقية وآدمية.

وتعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تتبع هيئة الأوقاف ومعظم المنازل بها آيلة للسقوط وتمثل خطرا داهما ومعظمها مبنى بالطوب اللبن وعروق الأخشاب وبها تصدعات وشروخ وحدث بها العديد من الانهيارات في فصل الشتاء وتعرض سكانها لخطر الموت.

وهى إحدى المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا وتعد منطقة غير آمنة وشملها قرار تطوير العشوائيات الذي أصدره مؤخرا مجلس الوزراء وتمت المعاينة منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة وتم حصر جميع السكان بها وإبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطائهم سكنا بديلا ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

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